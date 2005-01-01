У Львові поліція двічі за день перевіряла повідомлення про замінування п’яти бізнес-центрів

Поліція увосьме за два місяці перевіряє повідомлення про замінування бізнес-центрів

30 травня поліція двічі перевіряла анонімне повідомлення про замінування п’яти бізнес-центрів у Львові. Перше надійшло о 10:40, з приміщень евакуювали людей, фахівці перевірили приміщення, але нічого небезпечного там не виявили. Згодом пізно ввечері надійшло ще одне повідомлення пр замінування.

Нагадаємо, йдеться про бізнес-центри за такими адресами: вул. Шевченка 111, вул. Промислова 50-52, вул. Б.Хмельницького, 176, вул. Наукова, 7а-7б, вул. Героїв УПА, 73.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що друге повідомлення надійшло вчора о 21:40, незадовго після того, як закінчилася перевірка ранкового анонімного листа.

Такі ж ситуації виникали 29 і 30 травня. Анонім повідомляє про замінування 5 бізнес-центрів у Львові листом на електронну пошту управління безпеки міста. З будівель евакуювали кілька тисяч людей, однак інформація не підтвердилась.

У поліції уточнили, що це вже восьме неправдиве повідомлення про замінування бізнес-центрів за останні два місяці.

Додамо, що за неправдиве повідомлення про замінування (ч.1 ст.259 ККУ) загрожує позбавленні волі від двох до шести років.