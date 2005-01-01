Львівська поліція перевіряє чергове повідомлення про замінування 9 бізнес-центрів

СуспільствоОрися Шиян, 31 травня11140

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Поліція перевіряє повідомлення про замінування дев’ятьох будівель львівських бізнес-центрів. На місця виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та інші відповідні служби.

Вже дев’яте за останні два місяці анонімне повідомлення надійшло сьогодні, 31 травня, на електронну пошту Центру безпеки міста близько 11:00, інформує прес-служба поліції.

Та цього разу мова про 9 будівель львівських бізнес-центрів: три з них розташовані на вулиці Науковій, два – на Промисловій, інші – на вулицях Героїв УПА, Зеленій, Богдана Хмельницького та Шевченка.

Правоохоронці евакуйовують людей та обстежують офісні приміщення та прилеглі території.

Нагадаємо, тільки вчора, 30 травня, таких неправдивих повідомлень надійшло два. Ще одне - 29 травня. П'ять разів такі випадки хуліганства траплялися у квітні. Та якщо спочатку мова йшла про 3 бізнес-центри, то останні два дні «заміновують» п'ять центрів. А сьогодні поліція обстежує вже 9 будівель.

Додамо, що за неправдиве повідомлення про замінування (ч.1 ст.259 ККУ) загрожує позбавленні волі від двох до шести років.

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