У Кривому Розі чоловіка, який погрожував підірвати будинок, де проживають батьки президента Володимира Зеленського, засудили до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки. Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду Кривого Рогу від 6 квітня, пише NV.ua.

Як повідомляється, ввечері 15 лютого 59-річний чоловік повідомив поліцію про те, що планує підірвати одну з квартир у багатоповерхівці, де проживають батьки президента. Правоохоронці вибухівку не знайшли і затримали чоловіка за повідомлення про неправдиве мінування. На суді він визнав себе винним у псевдомінуванні.

Чоловіку призначили чотири роки позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки. Тобто якщо за цей час він не вчинить нового злочину та виконає обов'язки, покладені на нього, його звільнять від ув'язнення.

Також із засудженого на користь держави мають стягнути майже чотири тисячі гривень судових витрат. Крім того, чоловік має заплатити 65 тис. грн відшкодування пожежно-рятувального загону ДСНС Дніпропетровської області.

Правоохоронці затримали фігуранта у лютому 2021 року.

За даними місцевих ЗМІ, про «замінування» будинку, в якому живуть батьки глави держави, чоловік вирішив повідомити через невдоволення розміром своєї пенсії.

До слова, у березні Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиві мінування. Тепер, окрім позбавлення волі від 2 до 6 років, у порушника також можуть конфіскувати майно.

А якщо те саме порушення вчинили повторно або якщо об'єктами псевдомінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі органів держвлади, заклади охорони здоров'я чи освіти – можуть позбавити волі від 4 до 8 років із можливою конфіскацією майна.