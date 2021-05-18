Один із скверів планують облаштувати біля храму ПЦУ на вул. Щурата

У вівторок, 18 травня, комісія землекористування та агломерації Львівської міськради підтримала пропозицію про облаштування двох нових скверів. Один із них планують створити у Шевченківському районі на вул. Щурата, інший – на вул. Кримській, що у Галицькому районі міста. До слова, раніше дві ділянки передбачалися під громадську забудову.

«Сьогодні ми одноголосно підтримали облаштування зелених зон для відпочинку львів'ян у Шевченківському та Галицькому районах міста. Один зі скверів площею 0,0965 га облаштуємо на вул. В. Щурата, одразу поруч із храмом Святого Першомученика архидиякона Стефана ПЦУ. Другий — на вул. Кримській, 57. Він матиме площу 0, 0151 га», – написав у себе на сторінці депутат ЛМР, заступник голови комісії Любомир Мельничук.

Він також зазначив, що в обох випадках комісія змінила призначення земельних ділянок. Раніше вони були передбачені для громадської забудови.

Далі це питання мають винести на розгляд сесії Львівської міськради.