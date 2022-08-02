Австрійський хірург консультуватиме дітей у дитячій лікарні св. Миколая

У львівській дитячій лікарні св. Миколая 5-11 вересня консультуватиме дітей відомий дитячий пластичний і реконструктивний хірург обличчя та шиї з Австрії Міхаель Рудес. Зараз триває запис до нього на прийом.

Лікар, повідомили в лікарні, прийматиме дітей віком від п’яти років з вродженими та набутими деформаціями вушної раковини, а також проводитиме реконструктивні втручання на обличчі дітям, які потерпіли внаслідок воєнних дій.

Міхаель Рудес – отоларинголог, завідувач відділення ЛОР та хірургії голови та шиї Державної лікарні Верхня Штирія (Австрія), член Європейської ради з отоларингології, хірургії голови та шиї. Основні напрямки його діяльності – пластична та реконструктивна хірургія голови та шиї, малоінвазивна ендоскопічна та мікроскопічна хірургія голови та шиї.

Цьогорічний візит лікаря в Україну відбувається під егідою Європейської асоціації пластичних хірургів обличчя (EAFPS)та Європейської асоціації отоларингологів, хірургів голови та шиї (FEBORL-HNS).

Записатися на консультацію можна за телефоном: 067 701 79 20.