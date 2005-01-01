У Львові лучники борються за путівки на молодіжний чемпіонат континенту

Молоді лучники зі всієї України зібралися у нашому місті, аби визначити найвміліших на юніорській національній першості. Позаду ‒ протистояння змішаних пар. Тепер атлети виходять на дуелі в індивідуальному олімпійському раунді.

На кожній стадії із визначених пар далі проходить тільки переможець. А хто спіткнувся, змушений зачехлити лук. Учасник Ростислав Кметь вважає: «Головне, що в спортсмена в голові. Він думає і робить. Я, наприклад, зосереджуюся на навчанні. Це якось заспокоює. Розвантажує голову від стрільби, і ти переключаєшся на інше».

На лінії вогню лучниками доводиться справлятися із примхами погоди, яка додає немало клопоту. Лучниця Орися Дідич розповідає: «Ти прицілюєшся ‒ вітер справа дує, ти вже йдеш в розтяжку, він вліво дує. Кожен вистріл треба дотримувати до кінця, звичайно».

Серед учасників змагань ‒ львів’янка Ірина Заставна, яка нещодавно здобула командне «золото» на молодіжному Кубку Європи. Ділиться враженнями: «Це було дуже важко. До останньої стріли боролися. .Звісно, переживаєш за кожного, хто робить вистріл. Не лише за себе. Бо не тільки від тебе залежить перемога».

Майже сотня «робін гудів» приборкує стріли, аби потрапити на молодіжний чемпіонат Старого світу. Його наступного місяця прийме Греція. У «синьо-жовту» команду відберуть по троє хлопців та дівчат і ще двоє спортсменів у резерв.