Марія Примаченко «Голуб миру», 1993 рік

У Львові 21 серпня відбудеться аукціон на тему «Українське мистецтво незалежності», організатором якого є Аукціонний дім Меркурій. Добірку лотів складуть твори українських митців і мисткинь, датовані від 1991 року і до сьогодні. Серед представлених авторів є Арсен Савадов, Ілля Чічкан, Андрій Сагайдаковський, Олег Тістол, Влодко Кауфман, Костянтин Зоркін, Назар Симотюк, Юрій Сивирин та інші.Також на аукціон виставлять дві роботи видатної художниці Марії Примаченко.

Загалом на аукціоні на тему «Українське мистецтво незалежності» поціновувачам мистецтва представлять 41 твір. Добірка об’єднує імена, що стали знаковими у період Незалежності, і тих, чия творчість лише набирає обертів. Це мистецтво є не лише об’єктом колекціонування, але й хронікою суспільства: незалежного, бунтівного, зраненого, нескореного.

«Тут – класики новітнього часу й авангард сучасності. Тут – витончені полотна Віктора Гонтаріва, Андрія Антонюка, глибокий нонконформізм Ференца Семана, експериментальна графіка Павла Бедзіра, вишукана пластика Петра Старуха і молодого мистця Назара Симотюка. Трансавангардне мистецтво представлене його знаковими постатями –Арсеном Савадовим, Олегом Тістолом, Іллею Чічканом, Віктором Покиданцем і Романом Жуком. В експозиції аукціонної виставки поєднане мистецтво українського примітиву легендарної Марії Примаченко та новітні експерименти метамодерної стилістики Юрія Сивирина та Нікіти Цоя. І кожна робота – це частинка великого наративу, що твориться просто зараз», – розповідає Володимир Петрашик, мистецтвознавець, експерт аукціонного дому Меркурій.

З 10 серпня в Mercury Art Center розпочне роботу передаукціонна виставка, де можна буде оглянути твори наживо. Вона триватиме до 20 серпня, а вже наступного дня відбудеться аукціон. Реєстрація на аукціон – відкрита.

Нагадаємо, аукціонний дім Меркурій розпочав свою роботу в серпні 2024 року. Це перший аукціонний дім мистецтв на Заході України. Його команда має мету оптимізувати процес купівлі / продажу творів мистецтва в Україні та «вивести артринок із тіні». Колекція налічує понад 6 тис. творів українського мистецтва XX-XXI століття. Серед авторів, чиї роботи входять у збірку: Олекса Новаківський, Марія Примаченко, Яків Гніздовський, Карло Звіринський, Роман Сельський, Олег Мінько, Олександр Богомазов, Давид Бурлюк, Анатоль Степаненко та інші.