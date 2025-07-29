Пропонуємо добірку з п’яти виставок, які можна просто зараз відвідати у Львові та його околицях. Це цікаві та змістовні експозиції, які не варто пропускати. А ще нагадуємо, що тривають Михайла Красника, Юрія Денисенкова, «Білий шум» та інші цікаві проєкти, про які ZAXID.NET уже писав.

Виставка «Іван Франк»

Національний музей, до 3 серпня

У Національному музеї триває виставка, присвячена памʼяті українського скульптора, графіка та педагога Івана Фрàнка (1947–2024). Виставковий проєкт «Іван Франк. Живопис. Графіка. Кераміка» є не лише розгорненою мистецькою ретроспективою, даниною пам’яті авторові, а й запрошенням до діалогу на одвічні теми про моральний вибір, людську гідність, духовні цінності.

Творче формування і становлення художника відбувалося під орудою Зеновія Флінти, Володимира Овсійчука, Миколи Скибінського, Тараса Драгана та середовища Львівської академії мистецтв, у якій Іван Франк навчався та згодом викладав.

Виставка «Краплини скарбів Софії Бурак»

Національний музей, до 10 серпня

Виставка пам’яті львівської художниці Софії Буряк (на головному фото). Коли оглядаємо творчий доробок цієї художниці, бачимо весь спектр сучасних текстильних практик, які наповнювали її творчість. Але чому «Краплини скарбів»? Бо це – лише частина великого скарбу Софії Бурак, який вона створила за життя.

Виставка «Данило Довбошинський. Над берегами вічної ріки»

Палац Потоцьких, до 24 серпня

Данило Довбошинський – «галичанин із Волині», митець, чия творчість тісно пов’язана зі Львовом, де навчався, працював, викладав, очолював кафедру живопису Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині – Львівська національна академія мистецтв). У Львівській картинній галереї у 1985 році відбулася перша персональна виставка митця.

Учителями Данила Довбошинського були Роман Сельський, Микола Федюк, Йосип Бокшай, Михайло Ліщинер, однокурсниками – Карло Звіринський, Софія Караффа-Корбут, Дмитро Крвавич, Володимир Патик, учнями – Володимир Богуславський, Ігор Боднар, Андрій Бокотей, Любомир Медвідь, Олег Мінько, Зеновій Флінта.

Виставка «Щедрою рукою»

Шевченківський гай, до 31 серпня

Виставка «Щедрою рукою» представляє окремі твори, які впродовж останніх років подарували чи придбали до Музею народної архітектури та побуту численні доброчинці і музейники. Останніх 5 років фонди Музею поповнювалися здебільшого за рахунок предметів, подарованих меценатами. Їхня кількість становить 1225 одиниць зберігання і переважно це є сімейні реліквії, які дбайливо зберігалися та передавалися від покоління до покоління: тут можна побачити родинні фотографії, бабусину вишиванку, давній інструмент дідуся-теслі та ще багато іншого, що було звичним у повсякденному житті українців ще якихось 50-100 років тому.

Виставка «Глинянський килим: текст і стиль»

Підгорецький замок, до 7 вересня

Виставка «Глинянський килим: текст і стиль» презентує відродження традицій виробництва глинянських візерункових тканин, що на межі XIX – XX ст. отримували найвищі нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Лондоні, Мілані, Познані, Нью-Йорку.

Виставка є продовженням довготривалого артпроєкту, розпочатого в 1991 р. Зіновією Шульгою, в межах якого щорічно відбуваються майстеркласи, міжнародні пленери, етнографічні експедиції, наукові конференції та симпозіуми.

На виставці можна буде ознайомитися з килимами, створеними за проєктами видатних художників початку ХХ ст. (Павла Ковжуна, Едгара Ковача, Василя Цьоня, Теодора Гриневича, Юзефа Чайковського, Зофії Стриєнської) та сучасними інтерпретаціями традицій митцями України, Польщі, Канади, Молдови.