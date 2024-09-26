Початок події о 19:00, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

Улюблені виконавці усіх поколінь, чиї пісні ми любимо і знаємо з найменших років, виступлять із новою концертною програмою у Львівській опері.

Під час події прозвучать такі знакові пісні, як «Пісня про пісню», «Господи, помилуй нас», «Там за обрієм», «Любов моя», «Україно», «Ми не закінчили розмову» та багато інших. Це буде вечір, коли музика, духовність та українська звитяга зливаються в єдине ціле.

Не обійдеться й без сюрпризів: на концерті вперше наживо прозвучить нова пісня Тараса Петриненка та Олександра Положинського «ЧАС».

«Національна легенда України Тарас Петриненко, чарівна Тетяна Горобець та гурт «Гроно» запрошують на великий святковий концерт до Дня Покрови. Це унікальна можливість почути пісні, що стали символами нашої ідентичності. Проведіть День Українського війська достойно!», – зазначають організатори VINIL Concert agency.

Квитки на подію можна придбати за посиланням.