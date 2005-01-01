У Львові нагородили найкращу спортсменку листопада

СпортМарічка Кулачковська, 22 грудня, 18:55 4950

Відео до теми

У Львові нагородили найкращу спортсменку листопада – борчиню вільного стилю Тетяну Кіт. Атлетку місяця традиційно спільним голосуванням визначали обласне управління спорту та відділення олімпійського комітету Львівщини.

У листопаді Тетяна Кіт виборола «бронзу» на чемпіонаті світу у ваговій категорії до 58 кілограмів. Також львів'янка є чинною чемпіонкою континенту серед дівчат до 23 років. Найкращими коучами місяця, відповідно, визнали наставників Тетяни Кіт.

Вона є вихованкою заслуженого тренера України Ореста Скобельського і олімпійського призера Андрія Стадника.

Тетяна зізналася: «Хотілося в першу чергу довести самій собі, що я готова досягати вершин і брати медалі на світовій арені. Задоволена, що все ж таки стояла на п`єдесталі, на шиї висіла медаль. Але хотілося, звичайно, «золота».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук