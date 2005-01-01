У Львові нагородили найкращу спортсменку листопада – борчиню вільного стилю Тетяну Кіт. Атлетку місяця традиційно спільним голосуванням визначали обласне управління спорту та відділення олімпійського комітету Львівщини.

У листопаді Тетяна Кіт виборола «бронзу» на чемпіонаті світу у ваговій категорії до 58 кілограмів. Також львів'янка є чинною чемпіонкою континенту серед дівчат до 23 років. Найкращими коучами місяця, відповідно, визнали наставників Тетяни Кіт.

Вона є вихованкою заслуженого тренера України Ореста Скобельського і олімпійського призера Андрія Стадника.

Тетяна зізналася: «Хотілося в першу чергу довести самій собі, що я готова досягати вершин і брати медалі на світовій арені. Задоволена, що все ж таки стояла на п`єдесталі, на шиї висіла медаль. Але хотілося, звичайно, «золота».