У Львові назвали переможців літературної премії «Львів – місто літератури ЮНЕСКО». Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Головну премію отримала Олена Стяжкіна за роман «Смерть лева Сесіла мала сенс», який вийшов друком у «Видавництві Старого Лева». У книзі йдеться про війну й долі людей, що випадково поєдналися у Донецькому пологовому будинку.

«Призові 150 тисяч гривень авторка витратить на Перемогу, благодійність і літературу», написав Андрій Садовий.

Також вручили спеціальну відзнаку за твір про війну. Її отримала драматургиня Ніна Захоженко за п'єсу «Я, війна і пластикова граната» та поетеса Ярина Чорногуз за збірку «[dasein: оборона присутності]».

Премія міста літератури ЮНЕСКО – щорічна всеукраїнська літературна Премія, яку присуджують автору або перекладачеві за оригінальний чи перекладний художній твір українською мовою. Премія заснована задля вшанування творів сучасної літератури та надання їм суспільного резонансу. Вперше її вручили у 2018 році.