У п’ятницю, 22 січня, о 12:00 у великій сесійній залі Львівської міської ради відбудуться слухання щодо бюджету розвитку на 2021 рік Львівської міської територіальної громади. Бюджет розвитку цього року на 150 млн грн більший ніж у 2020.

Як зазначила директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич, мерія напрацювала збалансований розподіл коштів з врахуванням бюджетної резолюції.

«Загальний бюджет розвитку в нас цього року на понад 150 млн грн більший, ніж було по факту у 2020 році. І він є більший майже на 600 млн грн за ту суму, яку ми на початку 2020 планували на виконання робіт. Тобто цьогоріч він більший і від факту, і від запланованого торік», - заявила Ірина Кулинич.

За словами Ірини Кулинич, у 2020 році міськрада отримала 900 млн грн запозичень на розвиток інфраструктури. Цього року депутатам запропонують погодити запозичення на 760 млн грн.

«Ми старались зробити збалансований розподіл, враховуючи і бюджетну резолюцію, і пропозицію головних розпорядників коштів, і так само намагались спланувати роботу найбільших комунальних підприємств, оскільки ми розуміємо, що не переглядаються тарифи, і ми також мусимо думати про те, щоб ті колективи отримували заробітну плату. Тут йдеться про водоканал, теплоенерго, автодор, електротранс та АТП-1. Тому ми повинні врахувати й видатки на ці підприємства і забезпечити всі відповідні гарантійні виплати до взятих наших зобов’язань у попередні роки» – пояснила Ірина Кулинич.

За її словами, цьогоріч передбачені кошти також на реалізацію проектів у населених пунктах, що увійшли до складу Львівської МТГ.

«На освіту ми передбачаємо 126 млн грн, на спорт — 39 млн грн, на охорону здоров’я — 145 млн грн, на культуру — 60 млн грн, на наші парки — 80 млн грн, на охорону історичного середовища — 55 млн грн. Також треба врахувати, що 89 млн грн передбачено на виконання проектів Громадського бюджет. До того ж 180 млн грн передбачено на районні адміністрації. З цих коштів райони також передбачають фінансування на ті території, які також зараз є приєднані до міста Львова. Титульні списки по цих всіх роботах будуть затверджувати профільні депутатські комісії», – розповіла Ірина Кулинич.

Загалом бюджет розвитку у 2021 році становитиме 3,6 млрд грн. Ще близько 3 млрд грн місто отримає від залучення кредитних коштів.

Нагадаємо, з 21 січня 2021 року до 1 лютого 2021 року триватимуть консультації з громадськістю щодо затвердження переліку об'єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку бюджету Львівської територіальної громади на 2021 рік.