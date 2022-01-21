«П’яте підземелля» перемагає в номінації «Ресторани» вдруге поспіль

У Львові оголосили переможців 20 номінацій премії «Народний бренд 2021». Другий рік поспіль найкращим рестораном львів’яни визнають «П’яте підземелля», що розташовується на площі Ринок, 5.

Атмосферна середньовічна ресторація у склепіннях кам’яниці XVI ст. працює з травня 2019 року і має п’ять тематичних залів з мальовничими закутками, які слугують оригінальними фотозонами. Меню «П’ятого підземелля» дивує відвідувачів м’ясом на кілках та на камені, крафтовим пивом у глиняних глеках, а також особливими наливками, зокрема, з кореню мандрагори.

Крім того, серед кав’ярень перемогу здобула «Копальня кави», серед пабів і барів – Cat Cafe, суші-барів – «Панда Суші», а кальян/вейп-барів – «Дира». Найкращим супермаркетом львів’яни назвали мережу «Близенько».

Премія «Народний бренд» обирає найкращих представників у 20 галузях певного міста шляхом голосування місцевих мешканців. Голосування відбувається з 1 жовтня до 30 листопада, і щоб голос був зарахований, потрібно проголосувати мінімум у 10 номінаціях. Крім того, компанії можуть отримати бонусні бали за позитивні відгуки на сайті brand.20.ua.