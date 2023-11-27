Костел Христа царя Всесвіту розташований на вул. Хлібній, 2

У неділю, 26 листопада, у Львові освятили новозбудований костел Христа царя Всесвіту. Він розташований на території Екуменічного центру милосердя блаженної Бернардини Яблонської Львівської архидієцезії РКЦ на вул. Хлібній,2, який відкрили у вересні цього року.

Як розповіли в департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОВА, на святковій месі з нагоди освячення костелу були присутні митрополит Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький, заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко, духовенство та громадськість.

«Вся Україна сьогодні у вогні війни. Збройні сили стійко захищають кордони нашої держави. Ворог невпинно нищить наші будинки, музеї, храми – усі наші надбання. А ми вкотре показуємо, що найціннішого в нас не забрати і жодними чином не знищити – свободу. Сьогодні ми освячуємо новий храм, а це означає, що з нами Бог. Рано чи пізно кожен відповідатиме за свої вчинки, та ми знаємо, на чиєму боці правда», – сказав у своєму виступі Іван Собко.

Як зазначають у департаменті, Папа Римський Франциск всіляко сприяв будівництву храму та Екуменічного центру милосердя у Львові. У липні 2020 року кардинал Конрад Краєвський закладав камінь та освячував територію, а вже у вересні 2023 року він же освятив Екуменічний центр милосердя – дім для бездомних та самотніх жінок на 70 місць. Зараз тут відкрили новозбудований костел.

Домом для бездомних та самотніх жінок опікуються монахині-альбертинки РКЦ. Дім призначений для надання підтримки тим людям, які втікаючи з місць, охоплених бойовими діями, не захотіли виїжджати за кордон і зупинилися у Львові. Самотні матері з дітьми та жінки без постійного місця проживання можуть пожити тут, для них підготовлені кімнати. У цьому закладі також передбачена їдальня для малозабезпечених.