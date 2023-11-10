"Швидка" прибула на виклик до 10 хвилин

У Львові, на вулиці Стрийській, 36 перехожі допомогли врятувати жінку, що прямувала вулицею і раптово впала. Вони підбігли до неї і зрозуміли, що у неї критичний стан, тож відразу викликали «швидку». Жінка не реагувала, не відповідала на питання. Коли прибули лікарі, зіниці жінки вже не реагували на світло, пульс і дихання були відсутні. Пацієнка перебувала у стані клінічної смерті.

«Коли ми хвору підключили до моніторингу, то побачили на дефібриляторі залишкові поодинокі комплекси і відразу розпочали реанімаційні заходи. Понад годину боролися за життя пацієнтки, проводячи, згідно з протоколом, усі реанімаційні дії. Спершу відновилося серцебиття. Потім підвищився тиск і відновилося дихання. Спершу це були поодинокі вдихи, десь тричі за хвилину, потім дихання дедалі частішало і в результаті ми досягли 14 вдихів на хвилину», – повідомив лікар з медицини невідкладних станів львівської підстанції №1 Микита Дочук.

До складу 115 бригади, яка рятувала жінку, окрім Микити Дочука, увійшли фельдшер Оксана Кобилюх, лікар-інтерн Анна Комарницька та водій Назар Гіжевський. Всі були залучені до реанімації.

Згодом пацієнтці зробили кардіограму і запідозрили інфаркт. Жінку транспортували до Львівської обласної клінічної лікарні, де на неї вже чекали медики і її відразу госпіталізували у реанімаційне відділення.

Це сталося у вівторок, 7 листопада, але медики повідомили про цей випадок лише увечері, 9 листопада, коли зателефонували в лікарню і переконалися, що стан пацієнтки стабільний.

Лікарі кажуть, що небайдужість перехожих, які правильно оцінили її стан і відразу викликали «швидку», допомогла врятувати жінку. І радять: якщо бачите, що на вулиці чи у парку лежить людина (часто думають, що вона у стані сп’яніння), підійдіть до неї і переконайтеся, що вона не потребує медичної допомоги. Так ви можете врятувати комусь життя.