Зустріч відбудеться в суботу у Lem Station

У Львові відбудеться захід «У гості до наших», на якому українці з Харківщини, Донеччини, Криму, Херсонщини, Луганщини та Львівщини представлять свої регіональні особливості та культуру. На події можна буде спробувати маріупольський шумуш, купити херсонський кавун та послухати луганських музикантів.

Подію організовує Львівський туристичний офіс 1 жовтня в арт-просторі Lem Station до Всесвітнього дня туризму.

На відвідувачів чекає спільний сніданок, на який учасників свята запрошують приносити свої фірмові страви, благодійний аукціон, виступи та майстер-класи, лекції та презентації.

«Ми поснідаємо за одним великим столом, скуштуємо маріупольський шумуш, поспілкуємось про традиційні строї, розмалюємо кримськотатарський орнамент, почуємо звуки моря і музикантів луганської філармонії. Все це для того, аби ми знайомилися ближче та запланували собі подорож Україною на наступний рік», – зазначають організатори.

Початок о 12:00. Програму події «У гості до наших» можна переглянути тут.