Історія кав'ярні «Я – це кава», що у Львові, розпочалася насправді 24 лютого у Харкові. Війна, стрілянина і потужні вибухи внесли корективи у плани Костянтина та його партнерів.

«Я живу на Салтівці, як і мої партнери по бізнесу. Спочатку чекали: день, два, три, а потім вирішили евакуюватись. Приїхали до Львова і не шкодуємо», – розповів співвласник релокованого бізнесу Костянтин.

Почати з нуля харків'яни вирішили з невеликого МАФу. Там зробили ремонт і надавали місцю сучасного вигляду. В інтер'єрі вирішили поєднати харківський досвід з львівськими особливостями. І вже невдовзі «Я – це кава» відкрилася для відвідувачів.

Інтер'єр у «Я – це кава»

«Наші заклади у МАФах – це дуже зручно. Для малого бізнесу – дуже комфортно, адже ці споруди не потребують великих інвестицій, вкладень, тому маленький бізнес може собі це дозволити, може розвиватися і наймати людей», – додав Костянтин.

В кав'ярні «Я – це кава» працюють як і місцеві, так і переселенці, як-от художники, які намалюють ваш портрет на каві. Така родзинка у поєднанні зі смачними напоями подобається відвідувачам, тож власники планують відкривати нові локації.

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