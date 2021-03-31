У Львові планують облаштувати додаткову смугу руху на вул. Стрийській від виїзду з міста до перетину з вул. Мікльоша. На цій смузі їздитиме виключно громадський транспорт. Таке рішення прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху на засіданні у середу, 31 березня.

Йдеться про відтинок вул. Стрийської, протяжністю 1,2 км від перехрестя з вул. Мікльоша до ТРЦ King Cross Leopolis. У межах робіт планують реконструювати перехрестя вул. Стрийська-Мікльоша.

Вул. Стрийську планують розширити від перехрестя з вул. Мікльоша до виїзду з міста (фото ГО «Зручне місто»)

Зараз вул. Стрийська на цій ділянці має дві смуги руху для автомобілів сторону, що їдуть з кільцевої дороги у Львів. Після розширення з'явиться ще одна смуга для громадського транспорту.

Міська комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення створити робочу групу, у яку увійдуть представники міської ради, поліції, ЛКП «Львівавтодор» для напрацювання ескізного проекту розширення вул. Стрийської. Ескіз мають напрацювати до 17 травня.