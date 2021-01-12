Автомобілі порушють ПДР і заїжджають у смугу для громадського транспорту

На ще одній частині вул. Франка у Львові встановлять делініатори. Йдеться про ділянку понад 300 м від вул. Скельної до пл. Франка, де водії авто порушують ПДР та заїжджають на смугу для руху громадського транспорту.

Як розповів ZAXID.NET провідний спеціаліст відділу паркування та організації дорожнього руху Львівської міськради Володимир Харчихін, найімовірніше делініатори будуть пластикові.

«Їхнє завдання зменшити кількість порушень ПДР, а саме рух приватних автомобілів виділеною смугою для громадського транспорту, оскільки на цій ділянці постійно фіксують великі затримки громадського транспорту», – пояснив Володимир Харчихін.

Ділянка вул. Франка, де встановлять делініатори

Згідно рішенням міської комісії з безпеки руху від 23 грудня 2020 року, Галицька районна адміністрація має встановити делініатори до кінця березня. Додамо, що цією вулицею курсує трамвай №3, 8 та 9.

Зазначимо, що торік для пришвидшення руху трамваїв по периметру площі Франка встановили гумові делініатори. Ткож смуги руху приватного і громадського транспорту розмежували й на вул. Свєнціцького.