Масштабну реконструкцію площі розпочали на початку 2019 року

У реконструкцію площі перед головним залізничним вокзалом Львова вкладуть ще 72,5 млн грн. Відповідний договір про додаткові роботи ЛКП «Львівавтодор» підписало з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл». Ці гроші витратять на реконструкцію скверу та інженерні роботи, які не врахували в основному проекті.

Реконструкцію пл. Двірцевої почали у березні 2019 року, під час якої її повністю перепланували – замінили підземні комунікації, розділили потоки приватного та громадського транспорту, облаштували пішохідну алею з вуличними меблями та збудували фонтан-потічок. Загальна реконструкція площі коштувала 165,5 млн грн.

Проектом також було передбачено будівництво підземного паркінгу за кошти інвестора під наявним сквером перед площею. Втім його досі не знайшли, тож мерія вирішила відкласти будівництво паркінгу та відремонтувати сквер. Як пишуть «Наші Гроші. Львів», це стало однією з причин додаткових витрат у межах реконструкції Двірцевої.

«У попередньому проекті не було включено скверу. Цією угодою він передбачений. Це один ансамбль площі Двірцевої і без нього він не був би завершений», – розповіла директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

Крім цього, за її словами, під час реконструкції Двірцевої виникли додаткові роботи, що не були передбачені проектом, зокрема під’єднання нового колектора до каналізації вокзалів та інші інженерні роботи.

Зазначимо, що новий договір уклали без конкурсу, оскільки саме «Онур» займався загальною реконструкцією площі, а додаткова угода не перевищує 50% від її вартості. Завершити роботи планують до червня 2021 року.

Нагадаємо, що разом із Двірцевою також завершується й реконструкція вул. Чернівецької, що веде від площі перед залізничним вокзалом до вул. Городоцької.