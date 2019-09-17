У Львові покажуть перформанс та виставку «Наш Лукаш»

«Лукаш Фест» – міжнародний фестиваль, присвячений сторіччю з дня народження Миколи Лукаша

У п'ятницю, 20 вересня в рамках 26-го Форуму видавців в Інституті досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. Василя Стефаника відбудеться відкриття мистецько-відео-музичного перформансу «Наш Лукаш».

Відвідувачам представлять цикл відео-поезій мовами оригіналу та в перекладі Миколи Лукаша за участі українських та іноземних студентів, а також виставку картин за мотивами сюжетів творів Миколи Лукаша, які спеціально для фестивалю створювали митці з усієї України, а також художники з Польщі, Чехії, Білорусі, Молдови та Словаччини.

Під час відкриття у Львові виступить відомий перекладач Андрій Содомора, у заході також візьмуть участь мисткиня і кураторка виставки Галина Отчич та гурт «Макс Пташник». Модератор - Оксана Дзера. Авторка проєкту – Тетяна Савчин.

Виставку можна буде оглянути до 30 вересня, вхід вільний.

«Лукаш Фест» – міжнародний фестиваль, присвячений сторіччю з дня народження Миколи Лукаша (1919-1988) – одного з найталановитіших перекладачів ХХ сторіччя. У його творчій спадщині – переклади творів близько двох сотень авторів світової літератури з майже двох десятків мов, оригінальна поезія, численні рецензії, перекладознавчі та мовознавчі статті, унікальна картотека лексико-фразеологічних матеріалів.

Микола Лукаш здійснив понад 3 500 перекладів з майже двох десятків мов. Працював над масштабним лексикографічним проектом. М.Лукаш не припиняв перекладати, незважаючи на репресії радянської влади. Своїми перекладами М.Лукаш намагався реформувати українську мову після спотворення радянською цензурою та мовною політикою.