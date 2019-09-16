У межах Форуму видавців Соломія Чубай та Сергій Жадан кличуть на проект «POETY»

Співачка Соломія Чубай запрезентує проект «Чубай. Україна. Любов. POETY» до 70-річчя від дня народження її батька, поета Грицька Чубая. На концерті пісні на слова українських поетів різних епох виконають оркестр INSO-Львів, гурти «Rockoko» та «Джалапіта», а також Віктор Морозов та Сергій Жадан.

Такий проект задумала донька поета Грицька Чубая Соломія. Тата вона знає лише з його віршів.

«Я — донька, якій було два роки, коли я втратила тата. Великими проектами я дуже хочу, щоб його мрія здійснилася. Тому що тато сказав, що тільки коли ми, українці, станемо дуже відомими, ми зможемо впливати на цей світ», — каже Соломія Чубай.

У Львові Грицько Чубай працював робітником сцени у театрі імені Марії Заньковецької, по ночах розвантажував вагони. А от вірші писав тільки до 20 років. Потім його зламала радянська система і спричинилася до того, що у 33 роки поет пішов зі світу. Його поему «Вертеп» Соломія Чубай поклала на музику і композиція увійшла до проекту «POETY».

Окрім того, з'являться пісні на слова поетів різних поколінь: Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Мар'яни Савки, Лесі Українки, Павла Тичини, Сергія Жадана, Юрка Іздрика, Маріанни Кіяновської.

«Я обрала поезію саме тих, про кого я читала в листах мого батька і хто мені є близький, це від Лесі Українки до Сергія Жадана, XIX століття, XX і XXI століття», — пояснює Соломія Чубай.

Композиції писала Соломія Чубай спільно із музикантами гурту «Джалапіта».

«Вона носила в собі ці мелодії на вірші Чубая та поетів і до мене прийшла, щоб я зміг гармонізувати, оформити це. Потім інші люди долучалися, робили аранжування для оркестру і врешті ми маємо цей проект», — розповідає композитор, музикант гурту «Джалапіта» Том Луголообі.

«Деякі речення і слова доводилося трошки припасовувати до музики, щоб вони лягали і на приспів, і на куплети, але загалом мені здається, що вийшло досить непогано», — додає композитор, музикант гурту «Джалапіта» Сашко Главацький.

Прем'єра «POETY» була влітку у карпатській Верховині. А от у Львові запрошують слухачів у театр Марії Заньковецької 20 вересня у межах Форуму видавців. Із Соломією Чубай гратимуть оркестр INSO-Львів, гурти Рококо і Джалапіта, а також на сцену вийдуть Сергій Жадан та Віктор Морозов.

«Це в жодному разі не вечір пам'яті, не вечір жалоби і смутку. Це абсолютний діалог. Я дуже сподіваюся, що це сценарій, з якими працюємо, буде настільки живим, що в кінці ми зможемо поговорити з самим Чубаєм», — заінтригувала ведуча концерту Тетяна Пилипець.

Проект побачить світ і у форматі альбому-книжки.

«Вірші, які увійшли в альбом "POETY", уже перекладені на англійську мову. І цей альбом цього року поїде на Франкфуртський ярмарок у межах національного стенду», — розповідає керівниця офісу «Львів — місто літератури ЮНЕСКО» Богдана Брилинська.