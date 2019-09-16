Цього тижня у Львові стартує 26-й літературний фестиваль BookForum

Головний книжковий фестиваль країни традиційно стартує вже у середу, 18 вересня, в Палаці мистецтв. Це є 26-й літературний фестиваль, події якого відбуватимуться на сорока локаціях міста. Про це, 16 вересня, повідомили організатори фестивалю під час прес-брифінгу.

На книгоманів чекає знайомство з індійською екофеміністською письменницею Арундаті Рой, що пише англійською мовою. Вона є авторкою сценаріїв та кількох збірок есеїв. Вперше жінка відвідає Україну із презентацією нового роману «Міністерство граничного щастя».

Ще однією почесною гостею стане вірменська письменниця Мар'ям Петросян. Вона пише у жанрі фентезі та магічного реалізму. До того ж, входить у десятку опозиційних російськомовних письменників. Авторка презентує український переклад роману «Дім, в якому...».

Останній день фестивалю вирізниться зустріччю із українським політв'язнем Олегом Сенцовим. Це буде перший публічний виступ бранця Кремля, якого російська влада, звинувативши у тероризмі, ув'язнила на 20 років. Він перед пам'ятником Івану Франку особисто знайомитиме читачів зі своєю автобіографічною збіркою прози «Маркетер».

«Цьогорічний приїзд Олега Сенцова означає епоху повернення українських політв'язнів. І це є знаковою подією для нас усіх», — каже голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський.

Серед цьогорічних новинок — і книги зі шрифтом Брайля. Окрім того, дискусії, воркшопи та інші заходи додатково перекладатимуть на жестову мову.

«Всього 14 подій, які будуть перекладатися жестовою мовою для нечуючих людей або людей з вадами слуху. Ми дуже раді, що можемо допомогти людям зрозуміти, що відбувається на літературних заходах. Література має бути для всіх», — зазначила програмна директорка BookForum Софія Челяк.

У програмі фестивалю — більше восьмисот подій та тисяча учасників. Дискусії, тематичні кластери і літературний ярмарок. Усе це буде на різних локаціях міста: кав'ярнях, бібліотеках, театрах тощо.

Зазначимо, що 26-й BookForum відбуватиметься з 18 до 22 вересня.