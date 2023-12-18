Володимиру Лободі було 80 років

У Львові у віці 80 років помер український живописець, графік, скульптор, поет, есеїст Володимир Лобода.

Один із найяскравіших представників українського андеґраунду народився 6 липня 1943 року у Дніпропетровську (зараз – Дніпро). Про смерть художника повідомила на своїй сторінці у Facebook його донька Соломія.

Володимир Лобода навчався у художній школі, у 1957 році вступив у енергобудівельний технікум на спеціальність «архітектура». У 1965 році познайомився зі своєю майбутньою дружиною Людмилою, а у 1966 році вступив до Київського державного художнього інституту на архітектурний факультет, зокрема навчався в живописній майстерні Тетяни Яблонської. Проте завершував навчання у Дніпрі, де здобув фах архітектора.

Вже у той час художник почав експериментувати з кольором та формою, вивчати українське та світове мистецтво.

У 1971 році брав участь у «Дискусійній виставці» в Дніпрі. Разом із дружиною Людмилою працював над низкою монументальних об'єктів (вітражі, скульптури, розписи), які у 1980–1990-х рр. були знищені.

У 1981 році родина переїхала до Львова, але багато часу проводила на хуторі на Дніпропетровщині.

Наприкінці 1980-х у Дніпрі Лобода заснував товариство художників «Степ», учасниками якого стали, зокрема, Сергій Алієв-Ковика, Олександр Нем'ятий, Сергій Бублик, Анатолій Сологуб, Петро Пшевлоцький. Ідеологією «Степу» було повернення до джерел українського мистецтва, вихід із закритих студій і майстерень у простір великого міста та степу в пошуках втрачених культурних та інтелектуальних надбань рідної культури.

У 1990 році у Львівській картинній галереї відбулася перша персональна виставка Володимира Лободи. Спеціально для неї митець створив масштабні цикли «Людська комедія» та «Іконостас» (нині є власністю Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького). Згодом виставлявся у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові тощо. У вересні 2023 року в «Я Галереї» відбулась виставка «Ніжність», де була представлена рання творчість мистецького подружжя.

Найзначніші цикли живопису митця: «Людська комедія», «Гравці», «Іконостас», «Мовчання», «Самота», «Портрет нації»; цикли графіки: «Велика мандрівка на Україну», «Біль», «Пісня Пісень», «Книга імені», «Книга пам'яті», «У ріднім краї – емігрант, на батьківській землі – чужинець»; цикли скульптури: «Скульптури з галявини», «Хутірські різьби»; цикли декупажів: «Книга Еклезіяста», «Сонця», «Братина»; цикли оригінальної графіки: «Антикварний альбом», «Кожен день», «Тьма», «На березі».

Володимир Лобода – автор «книг гравюр» за мотивами «Кобзаря» Тараса Шевченка, «Мазепи» Джорджа Байрона та Віктора Гюго, ілюстрацій до повісті «Сорочинський ярмарок» (окремими виданнями вийшли 2012, 2014 і 2018 рр. у серії «Приватна колекція» Василя Ґабора у видавництві ЛА «Піраміда»). 2007 року побачив світ каталог-альбом Володимира Лободи «Скульптура», який підсумовує етап пластичної творчості художника, а 2008 р. – альбом-каталог «Декупажі» (спільно з Людмилою Лободою.

Твори митця зберігаються у Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького, Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького, Дніпропетровському художньому музеї, Харківському художньому музеї, а також в музеях, галереях та приватних збірках України, Польщі, США, Канади, Німеччини, Швейцарії.