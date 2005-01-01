У Львові проведуть найбільший в Україні турнір із карате

У турнірі International Lviv Cup візьмуть участь близько 80 організацій із 12 країн

Впродовж вихідних, 24-25 березня, на велотреку у Львові проведуть найбільші в Україні змагання з карате. За інформацією прес-служби Львівської міськради, у турнірі International Lviv Cup візьмуть участь близько 1000 спортсменів.

«Цього року International Lviv Cup став наймасштабнішим турніром з карате у країні. Адже вже станом на ранок середи, 21 березня, свою участь у ньому підтвердило близько 80 організацій з 12 країн. Загальна кількість учасників – близько 1000 спортсменів. Однак електронна онлайн-реєстрація ще продовжується, тому учасників може бути ще більше. Змагання відбуватимуться одразу на шістьох татамі», – йдеться у повідомленні мерії Львова.

Окрім спортсменів з України, на турнірі змагатимуться каратисти з Азербайджану, Чехії, Латвії, Білорусі, Польщі, Молдови, Угорщини, Словаччини, Чилі, Єгипту, Йорданії та Марокко.

«Учасниками цих змагань будуть спортсмени, які є лідерами національних збірних своїх країн. International Lviv Cup – є одним з наймасовіших турнірів, які проводяться на найвищому організаційному рівні та має найбільше міжнародне представництво в Україні», – заявив президент Української федерації карате Сергій Левчук.

Змагання розпочнуться о 10:00 на вул. Клепарівська, 39а). Організатором International Lviv Cup є спортивний клуб «Самурай».