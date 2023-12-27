«Спалах різдвяної звізди», 2020 рік

У п’ятницю, 29 грудня, у Львові відбудеться фестиваль «Спалах різдвяної звізди». Цьогоріч хода звіздарів розпочнеться о 15:00 від головної ялинки міста. Також під час фестивалю презентують елемент нематеріальної культурної спадщини України «Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі».

Як повідомили у міській раді 27 грудня, кожна із звізд, представлених на фестивалі, як от: «Берегиня», «Мир», «Патріотична», «Посвята лікарям», «Героїчна», «Яворівська», «Небесній сотні» виконана в різних техніках. У програмі фестивалю:

15:00 – початок ходи звіздарів від головної ялинки міста (просп. Свободи, навпроти Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької) та хода з колядою проспектом Свободи – біля пам’ятника Шевченку – статуя Діви Марії (пл. Марійська).

17:00 год – презентація елементу нематеріальної культурної спадщини України «Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди с. Мацьковичі». Під час презентації буде обговорення, коляда та віншування (Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська Політехніка”, вул. Професорська, 1).

Фестиваль «Спалах різдвяної звізди» відбувається за підтримки Львівської міської ради. Організатори фесту – ГО «Українська молодь – Христові», Навчально-методичний центр культури і мистецтв Львівщини, Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська Політехніка».