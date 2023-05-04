Через повномасштабне вторгнення у 2022 році «Імпрофазу» довелося відкласти

«Радіо Гараж» оголосив про перезапуск своєї діяльності. Повернення міждисциплінарного простору до активної діяльності відбудеться 7 травня із проектом «Імпрофаза».

Імпровізаційний відкритий концерт був запланований на 2 березня 2022 року. Але через повномасштабне вторгнення «Імпрофазу» довелося відкласти. Проте, хоча війна триває, «Радіо Гараж» знову відкривається. Звичайно, логічно було повернутись саме з «Імпрофазою».

Учасниками концерту Юрій Булка, Юрій Гуран, Остап Мануляк, Михайло Романишин, Роман Фещак. Основна ідея проекту – дослідження звуку через імпровізацію, до якої може долучитися будь-хто, а також взаємодія за посередництвом звуку і слуху. Єдине правило – прислухатися до гри всіх учасників імпровізації та взаємодіяти спільно.

Також у «Радіо Гаражі» працюватиме інтерактивна аудіоінсталяція «Гук Міста 2.0», яка спонукатиме відвідувачів самостійно міксувати та досліджувати різні звукові ландшафти Львова, створюючи свої власні віртуальні «авдіопрогулянки» в режимі реального часу.

«Імпрофаза» – серія відкритих імпровізаційних концертів-лабораторій, що продовжує ініціативу ImprEESEM, започатковану Експериментальною студією електронної музики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка (EESEM) у 2017 році, а також інспірована ініціативами Plejrek у Краківській музичній академії і RecPlay від ArtScience Interfaculty у Гаазі.

«Радіо Гараж – міждисциплінарний простір взаємодії звуку, мистецтва і технологій.