Подати заявки на громадський бюджет можуть мешканці всієї Львівської громади

У неділю, 15 серпня, стартував прийом заявок на громадський бюджет Львова 2021-2022. Подача проектів традиційно триватиме до 15 вересня. На фінансування проектів-переможців у міському бюджеті передбачено 75 млн грн.

Як розповів керівник департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський, розмір громадського бюджету дозволить в наступному році реалізувати щонайменше вісім великих та близько 100 малих проектів у Львові та у приєднаних громадах.

Подати проекти можна на веб-сайті або через Центри надання адміністративних послуг Львівської міської ради. Цьогоріч, зважаючи на карантинні обмеження, у процедуру подачі заявок внесено незначні технічні зміни.

«Зміни стосуються особливостей, пов’язаних з пандемією. Запроваджено електронний збір підписів. Нагадаю, для подачі малого проекту потрібно зібрати 15 підписів на його підтримку, для великого – 50. В попередні роки це можна було зробити в паперовому вигляді. Також передбачено, що засідання робочої групи по Громадському бюджету може відбуватися онлайн», – розповів начальник відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив департаменту міської агломерації ЛМР Орест Файфурка.

Після подачі буде відбуватися оцінка проекту, її здійснюватимуть профільні виконавчі органи Львівської міськради. Схвалені виставлять на голосування, яке традиційно відбуватиметься з 1 до 15 листопада. Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, стануть переможцями та будуть реалізовані у 2022 році.

Автором проекту може бути особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення Львова, оформила її у вигляді проекту та відповідає певним критеріям. Подавати проекти можуть особи, зареєстровані у Львові та в селах Львівської громади. Більше подробиць тут.

Упродовж 2016-2020 років на громадський бюджет Львова було подано понад 1100 проектів, з них 294 стали переможцями на загальну суму 188 млн грн. В 2020 році участь у голосуванні взяли понад 103 тисячі осіб.