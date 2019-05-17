У Львові розпочався Дитячий книжковий форум

У палаці мистецтв у Львові розпочався Дитячий Форум

У п’ятницю, 17 травня, в Палаці мистецтв стартував Дитячий форум. Нагадаємо, Дитячий форум — Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» триватиме 17−19 травня у Палаці Мистецтв, що на вул. Коперника, 17. Відвідувачів об’єднає просторова гра-квест «Супергерої рятують планету».

«Цього року Дитячий форум відбудеться у форматі великої гри «Супергерої рятують планету». Основна місія заходу — здобути суперсили, стати Супергероєм та врятувати планету «Книгоманія» від екологічної катастрофи. Це унікальний фестиваль родинного дозвілля, у якому поєднується гра з отриманням різних цікавих та корисних знань та вмінь, де письменники, художники, науковці, спортсмени, музиканти, винахідники, музейники, бібліотекарі, майстри діляться своїми вміннями з дітьми і цим роблять світ кращим», — зазначили організатори.

Учасниками гри можуть стати діти від 6-ти років. Пройшовши завдання на трьох тематичних просторах Дитячого форуму, вони здобувають відповідну суперсилу та стають рятівниками, героями та супергероями. Гра-квест передбачає активності для дітей на 3-х просторах планети «Книгоманія»: на 1-му поверсі розташовані підводний та морський світ; на 2-му поверсі – непрохідні джунглі; на 3-му поверсі учасники зможуть наблизитись до птахів, гірських вершин та навіть хмар.

«Оскільки книга стане в нагоді протягом усієї подорожі в будь-якому куточку Планети, то на усіх локаціях на наших відвідувачів чекають літературні заходи: зустрічі з авторами, ілюстраторами, дослідниками, майстерні і конкурси, презентації книг, читання та інші цікавинки. Крім того, на всіх юних рятівників Планети «Книгоманія» чекають безліч різноманітних майстер-класів та випробувань: спортивні, танцювальні, музичні, театральні, науково-пізнавальні та багато інших», — додають організатори.

Цьогоріч організатори очікують на форумі 7 тис. відвідувачів — дітей з батьками, а також вихователів, вчителів, бібліотекарів, переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія — 2019» з 18 областей України.

Детальна програма за посиланням.

Під час урочистого відкриття заступник міського голова з питань розвитку Андрій Москаленко зазначив: «Ваша подія сьогодні найважливіша: бо ми — Місто літератури ЮНЕСКО, бо читати — це модно і це круто. А також сьогодні тут, насправді, є чи не найкрутіші люди. Ці міста, ці країни, які читають, які захоплюються читанням, які роблять це все в такий дуже класний спосіб — вони, насправді, є успішними. Бажаю, щоби ви багато читали, щоб ви збиралися разом із друзями, щоб обговорити ту чи іншу книгу. І просто будьте успішними!»

До слова, торік на проведення Дитячого форуму місто виділило 170 тис. грн, цьогоріч — 205 тис. грн. Також у міському бюджеті передбачено 1 млн грн на закупівлю книжок у 40 бібліотек міста.

До слова, цьогоріч для усіх книгоманів вперше було створено «Таємне товариство Книгоманів», де учасники мають унікальну можливість поділитись враженням від прочитаних книжок та обговорити книжкові новинки. На даний момент у товаристві понад 1337 учасників. Долучитися до групи можна за посиланням.

Також спеціально до Дитячого форуму — Фестивалю дитячого читання «Книгоманія» було запущено унікальний #ЧитайТрамвай, який курсує вулицями Львова. У цих трамваях розміщені спеціальні наліпки з qr-кодами, зісканувавши які можна, ознайомитися з книжковими новинками, текстами переможців премії Міста літератури та історіями з Форумології.

Вхід на книжковий ярмарок, що буде розміщений на галереї – безкоштовний (тут розміщені ятки із продукцією різних видавництв). Проте, аби потрапити в Палац мистецтв, доведеться придбати квиток. Вартість: для дітей: на один день – 50 грн, на всі дні – 100 грн. Для дорослих: на один день – 20 грн, на всі дні – 50 грн. Усі заходи на території Дитячого форуму — безкоштовні. Також безкоштовний вхід для дітей: віком до 6 років, з багатодітних родин, із малозабезпечених родин, з інвалідністю, учасників АТО, учасників бойових дій і героїв Майдану, переселенців, а також вихованців дитячих будинків та інтернатів, дітей-сиріт та напівсиріт.