У Львові розробили документацію щодо відновлення ставу на вул. Вітовського

Вул. Вітовського у Львові хочуть реконструювати та відновити там історичну водойму – Пелчинський став. На перехресті вулиць Сахарова та Вітовського також хочуть змінити організацію руху та облаштувати інноваційний простір LЕМ Station. Про це йдеться у розробленому детальному плані (ДПТ) цієї території, що оприлюднений на сайті Львівської міськради.

Перед центральним входом у Парк культури, що на вул. Вітовського, передбачено відновити засипаний 100 років тому Пелчинський став. Проектований став має розташовуватись на місці теперішнього фонтану та частини дороги, де зараз їздять авто та трамваї. Відтак необхідно змінити розташування дороги, змістивши її у бік цитадельної гори.

Згідно з ДПТ, також передбачено змінити рух транспорту на перехресті вулиць Вітовського та Сахарова. Однією зі змін є продовження трамвайної колії по вул. Коперника, щоб трамваї могли курсувати з вул. Княгині Ольги по вул. Коперника у центр міста. Щодо руху авто на перехресті, то наразі зміни у русі транспорту на перехресті ще розробляються.

Майбутній Пелчинський став планують наповнювати дощовою водою, яка зараз потрапляє у міську каналізацію, а у випадку сильних дощів затоплює вулиці.

«У 1920 році був закопаний став та змінена гідрогеологічна картинка (перехрестя Сахарова – Вітовського). Регулярні затоплення, грози спричинені тим, що каналізація не справляється. Згідно з екологічним законодавством України, перевага надається скиданню дощової води не у каналізацію, а у відкриті водойми. У нас є дві альтернативи: або розкопувати всю вул. Вітовського і робити вдвічі більший колектор Полтви, що тягне за собою мільярдні інвестиції, або робити перехоплюючи резервуари. Це є практика північноєвропейських країн: Данії, Голландії, Швеції», – сказав ZAXID.NET Юліан Чаплінський.

Можливі способи збору води для наповнення ставу. Клікніть для збільшення

На пагорбі Парку культури, за словами Чаплінського, досі є підпір води, який раніше наповнював Палчинський став.

«Гідрогеологічні дослідження це підтвердили. Була зроблена пошукова свердловина, яка показала дебіт води більше 100 кубів в добу. Це означає, що за 4-5 місяців можна наповнити цей став і, підключивши усі дощові стоки дахів та Парку культури, постійно підтримувати цю екосистему без штучного наповнення», – додав головний архітектор Львова.

Раніше ZAXID.NET детально писав про реконструкцію вул. Вітовського та відновлення Пелчинського ставу.

Графічні матеріали майбутнього ставу та LЕМ Station

Розроблений ДПТ також передбачає облаштування інноваційного простору LЕМ Station на території трамвайного депо. Зокрема, окрім запланованих змін, розроблена документація передбачає реконструкції двох будівель під дитячий центр творчості та художню галерею. Музей техніки, згідно з документацією, залишається у одному з ангарів.

20 червня о 18:00 у великій сесійній залі Львівської міськради відбудеться зустріч з головним архітектором проекту, архітектором ДП ДІПМ «Містопроект» Юрієм Столяровим, що розробляв цей ДПТ. Усі пропозиції чи зауваження щодо ДПТ можна подавати письмово до 2 липня. Пропозиції можна подавати до відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» через ЦНАП.