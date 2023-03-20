Додатком вже можна користуватися

Львів’янин Юрій Геряк, співзасновник реабілітаційного центру Zarpa, розробив і запустив додаток Exzom, що допомагає знайти різноманітних фахівців із фізичної реабілітації неподалік, а також заклади, що надають послуги з протезування. Про це повідомляє Ain.ua.

«У додатку фахівець може створити свій професійний профіль, у якому вказує, з якими захворюваннями і травмами, системами організму він працює та якій віковій категорії пацієнтів надає послуги. Наприклад є фахівці, які надають послуги з фізичної терапії для немовлят, їх небагато і їх завжди важко знайти. А в застосунку це можна зробити в декілька кліків», – розповідає Юрій Геряк.

Також фахівці та компанії можуть додати іншу інформацію, що спрощуватиме пошук для потенційних клієнтів/пацієнтів: чи виїжджає фахівець до пацієнта, чи надає послуги онлайн, чи є знижка для військових та постраждалих від війни.

Люди, які потребують послуг з фізичної реабілітації можуть шукати фахівців за спеціальними фільтрами. Застосунок показує усіх потрібних фахівців у радіусі 20 км.

Зараз застосунок безоплатний, його наповнення фахівцями та компаніями триває. Згодом планується ввести місячну підписку для надавачів послуг з фізичної реабілітації. Для людей, які шукають спеціалістів чи реабілітаційні центри, додаток буде безкоштовним і надалі.

Робота над застосунком, каже Юрій Геряк, тривала рік, команда інвестувала у нього власні гроші. Спочатку був чат-бот для пошуку фахівців у певному місті, а коли люди почали активно користуватися ним, виникла ідея додатку.

«Фізична терапія відносно нова галузь в Україні, вона розвивається не так стрімко, як маркетинг чи ІТ. Застосунок зробили, щоб допомогти людям знайти потрібного саме їм фахівця. Наприклад, наші терапевти працювали тільки з травмами кістково-м’язої системи, а клієнту був потрібний фахівець із захворювань нервової системи. Ми не завжди мали до кого скерувати клієнта, тому почали думати над тим, як розв’язати цю проблему. А під час війни послуги фізичних терапевтів і реабілітологів стали ще більш затребуваними», – розповідає Юрій Геряк.

Юрій Геряк є співзасновником реабілітаційного центру Zarpa та студії масажу Zarpa. Серед інших співзасновників – фізична терапевтка та фітнес-тренерка Марина Дідаш та львівський підприємець Роман Лобай. Два центри Zarpa працюють у Львові, один – у Золочеві.

Як інформував ZAXID.NET, Друге територіальне медичне об'єднання Львова запустило чат-бот для запису до лікарів, на процедури та на вакцинацію.