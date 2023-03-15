Чат-бот допомагає дізнатися про всі можливі послуги підрозділів Другого ТМО Львова

Друге ТМО Львова запустило чат-бот для запису до лікарів, на вакцинацію та діагностику. Записатися можна до дорослих і дитячих лікарів сімейної медицини та вузько-профільних спеціалістів, а також на різні види обстежень та процедур.

Так, за допомогою чат-боту можна записатися на УЗД, мамографію, ЕХО, бронхоскопію, колоноскопію, цистоскопію, рентген, флюорографію тощо. Щодо спеціалістів вузького профілю, чат-бот пропонує записатися до лікарів практично всіх спеціальностей – від хірурга і кардіолога до сексопатолога і онколога. Також можна лишити заявку, якщо потрібна стаціонарна або мобільна паліативна допомога.

Чат-бот підкаже календар планових вакцинацій і допоможе записатися на щеплення. Окрім того, через чат-бот можна записатися на реабілітаційні процедури: ерготерапію, масаж, ЛФК, гірудотерапію тощо.

У чат-боті є розділ «Вартість послуг», якщо клацнути на цю опцію, то отримаєте повідомлення про те, що усі послуги за програмою медичних гарантій надаються безоплатно.

У чат-боті ще можна замовити дзвінок, дізнатися контакти закладів Другого ТМО Львова і оцінити роботу чат-боту чи лишити коментар про надані послуги.

Утім, через чат-бот не можна обрати дату і час запису на прийом – пацієнт має залишити свої контактні дані – прізвище, ім’я, по-батькові і номер телефону, після чого із ним зв’яжеться оператор. Та бот пропонує обрати місце, де людина хоче отримати обрану послугу.

«Автоматизовані ланцюжки повідомлень допоможуть нам упоратися з великою кількістю завдань і, відповідно, покращити сервіс медичного закладу. Для пацієнтів це швидкий і зручний інструмент отримання інформації та запису на прийом, а для нас – цифровий помічник. Нам важлива швидкість обслуговування: швидко поставили запитання – швидко отримали на нього відповідь. Також ми очікуємо на відгуки наших пацієнтів у розділі «Дати зворотній зв’язок», – кажуть у другому ТМО Львова.

Додамо, що до складу другого ТМО Львова входять 4-та і 5-та міські клінічні лікарні (вул. Стецька, 3 і Коновальця, 26 відповідно), лікарня Князя Лева (вул. Ужгородська, 1) і лікарня «Госпіс» (вул. Котляревського, 53). Також окремі підрозділи лікарні є на вул. Чупринки, Снопківській, Лемківській, Хімічній, Парковій, Тернопільській і Фредра.