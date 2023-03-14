Засновник Superhumans Center Андрій Ставніцер та голова ЛОВА Максим Козицький на огляді будівництва клініки

3 квітня на базі військового госпіталя у Винниках запрацює перша черга сучасної клініки Superhumans Center, що створена за підтримки МОЗ та благодійників. Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

На базі закладу для українських воїнів та цивільних, постраждалих від війни, буде доступною лабораторія з виготовлення та збирання протезів, департамент фізичної реабілітації, відділення психологічної підтримки, басейн для реабілітації площею 160 м2. Також у клініці заплановане відділення реконструкції обличчя і протезування на 45 ліжок та дві операційних.

У закладі працюватиме 61 медичний спеціаліст, з яких 20 – лікарі. щороку Superhumans Center зможе приймати 2800 пацієнтів.

Для людей, які постраждали через воєнні дії, усі послуги в клініці будуть безкоштовними. Ті, хто потребує протезування, можуть записатися в чергу за посиланням. Окрім протезування, у клініці надаватимуть реабілітаційні послуги, психологічну підтримку та проводитимуть дікування посттравматичного стресового розладу. До роботи Superhumans Center залучені спеціалісти із США та ЄС.

Superhumans Center фінансово підтримує український бізнесмен Андрій Ставніцер, для будівництва центру залучають внески благодійників з усього світу.

Додамо, що у Львові працює ще один реабілітаційний центр – Unbroken, де вже протезують і лікують українських військових і постраждалих від війни цивільних українців.