У Львові стартував експериментальний чемпіонат України з тхеквондо

У Львові стартував чемпіонат України із тхеквондо серед ДЮСШ, шкіл вищої спортивної майстерності, училищ фізкультури і спортивних клубів. На арені боротьби зібралася майже тисяча учасників.

Тхеквондо ділиться на два розділи. Один із них – спаринги керюгі. Пункти тут заробляють влучними ударами рук та ніг у голову і корпус суперника. 8-річна спортсменка Ангеліна Козакова розповідає: «Суперниця у мене була трохи слабенька. Вона маленька, і їй легко в голову попадати. Мені на татамі ніколи не страшно. Хочу бути сильною».

Цю національну першість називають експериментальною. Адже на змаганнях випробовують електронну систему суддівства, яка допомагає досягати прозорих результатів. Для цього спорядження спортсменів оснащене спеціальними чипами.

Головний секретар змагань Андрій Радіонов розповідає: «У шолом вставляють чип. На нозі у спортсмена спеціальний чип. І коли учасник попадає, він автоматично передає інформацію на комп’ютер, що було торкання голови».

Інший розділ тхеквондо – формальні вправи пумсе. У цих показових виступах важливими є правильність і точність заданого комплексу. Судді виставляють бали на планшетах і результат виствітлюється на табло перед атлетом.

Головний суддя у розділі пумсе Ярослав Мицюк каже: «Спортсмен повинен показати свою концентрацію, техніку виконання, показати правильність комплексу, не переплутати елементи місцями».

Ще одне нововведення – форма, у якій виступають учасники пумсе. У дівчат це червоні штани, у хлопців – сині. На відміну від білосніжного одягу тих, хто кидає виклик суперникам у керюгі.

Перевірити свої вміння на татамі зібралися різні вікові групи тхеквондистів – від дітей до дорослих. Також проведуть Кубок України серед ветеранів. Співорганізатор змагань Роман Комнатний зазначає: «Такі змагання дають досвід у плані техніко-тактичної підготовки, формують психологічний комфорт, стабільність виступів спортсмена».

Руками і ногами пробиватимуть собі шлях до нагород упродовж двох днів.