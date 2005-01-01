У Львові стартує «Французька весна»

До Дня театру львівський Перший театр влаштував лабораторію для режисерів з 11 країн

Вперше після 1933 року у Львові виставили дивом врятовані реліквії довоєнних євреїв Галичини

«Французька весна» у Львові вп’ятнадцяте розпочнеться вже з понеділка, 2 квітня. Урочисте відкриття місячних атракцій відбудеться в Італійському дворику історичного музею. А відтак місто наповниться різноманітними мистецькими подіями: джазуватиме Анастасія Литвинюк спільно з французькими музикантами Ману Домер та Жан-Мішелем Шарбонел.

У Першому театрі буде кілька вистав: «Небезпечна гра» ‒ це про двох жінок, що вирішили змінити життя, та «Оскар і рожева пані» ‒ про листи до Бога десятирічного хлопчика, хворого на рак.

Традиційно на кіноманів чекатимуть Довгі ночі короткого метра в «Планеті кіно». Де глядач 6 годин у сутінках насолоджуватиметься підбіркою найкращих французьких короткометражок. Їх публіка бачила на кінофестивалях у Каннах, Нью-Йорку та Торонто.

А також серед цікавинок: виставка гобеленів з палацової колекції французьких королів та сольний концерт Максима Зеккіні, що гратиме на фортепіано деякі твори лише лівою рукою.

«Він виконає «Concerto» Моріса Равеля. Твори були написані після Першої світової війни. Тоді дійсно багато музикантів мали ампутовані праві руки, проте хотіли й далі музикувати», ‒ розповів виконавчий директор Французького інституту в Україні Матьє Арден.