У Львові презентували виставку арт-об'єктів зі сміття. Фото дня

КультураПавло Паламарчук, 14 червня3270

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Мисткиня Поліна Водолазька сидить на своїй інсталяції «Королівський престол» виконаної із пластикових пляшок та CD-дисків під час відкриття еко-проекту «Друге життя» в музейному комплексі «Львіварня». Художники з усієї України протягом червня створили 11 арт-об’єктів із вторсировини щоб привернути увагу до роздільного збору сміття та проблеми нераціонального використання ресурсів. Загалом на створення своїх робіт вони витратили 1000 жерстяних банок, 700 пластикових пляшок, 10 кг скла, 25 кг металу, 150 паперових склянок та 5 кг макулатури.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

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