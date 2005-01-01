30 років тому у Львові відбувся перший несанкціонований мітинг. Фото дня

У похмурий, злегка дощовий день 13 червня 1988 року близько 19:00 у ще тоді радянському Львові відбувся перший несанкціонований владою мітинг. Приблизно годиною раніше ініціативна група львів’ян зібралася перед входом до Будинку культури будівельників, що на вул. Стефаника, 16а. У приміщенні закладу планувалося провести установчі збори Товариства рідної мови ім. Т.Г. Шевченка. Проте ворота перед входом, які завжди були відчиненими, цього разу були замкнуті на масивну колодку. Очевидно, львівське партійне керівництво, перелякавшись такої суспільної ініціативи, вирішило заблокувати її в такий непродуманий спосіб. Результат таких дій був цілком протилежним до очікуваного компартійцями. Хтось з натовпу кинув клич йти до пам’ятника Іванові Франкові й там провести збори. Таким чином спонтанно на площі перед Львівським університетом виник мітинг, який зібрав близько тисячі львів'ян. Там вперше перед людьми виступили, зокрема, Михайло Горинь, Ірина Калинець, Іван Макар, Ростислав Братунь, Ігор Мельник та багато інших. З імпровізованої трибуни на п’єдесталі пам’ятника залунали антикомуністичні промови. Наприкінці мітингу було вирішено проводити такі заходи регулярно.

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