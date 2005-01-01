30 років тому у Львові відбувся перший несанкціонований мітинг. Фото дня

ФотоЛюбко Петренко, сьогодні, 12:073210

До теми

У похмурий, злегка дощовий день 13 червня 1988 року близько 19:00 у ще тоді радянському Львові відбувся перший несанкціонований владою мітинг. Приблизно годиною раніше ініціативна група львів’ян зібралася перед входом до Будинку культури будівельників, що на вул. Стефаника, 16а. У приміщенні закладу планувалося провести установчі збори Товариства рідної мови ім. Т.Г. Шевченка. Проте ворота перед входом, які завжди були відчиненими, цього разу були замкнуті на масивну колодку. Очевидно, львівське партійне керівництво, перелякавшись такої суспільної ініціативи, вирішило заблокувати її в такий непродуманий спосіб. Результат таких дій був цілком протилежним до очікуваного компартійцями. Хтось з натовпу кинув клич йти до пам’ятника Іванові Франкові й там провести збори. Таким чином спонтанно на площі перед Львівським університетом виник мітинг, який зібрав близько тисячі львів'ян. Там вперше перед людьми виступили, зокрема, Михайло Горинь, Ірина Калинець, Іван Макар, Ростислав Братунь, Ігор Мельник та багато інших. З імпровізованої трибуни на п’єдесталі пам’ятника залунали антикомуністичні промови. Наприкінці мітингу було вирішено проводити такі заходи регулярно.

Фото ZBRUC

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Останні фото радянського Львова покажуть у Центрі міської історії ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук