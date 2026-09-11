12 вересня відбудеться вечір памʼяті Вікторії Амеліної

У Львові триває 33-й міжнародний BookForum. Пропонуємо найцікавіші події, які відбудуться 12 вересня. Проте це не означає, що інші є менш змістовними. Повну програму можна побачити тут.

Презентація волонтерських новел Voices of Defenders vol.2

12:00, Великий конференц-зал, Львівський палац мистецтв (2 поверх)

Це збірка, в якій десять авторів поділилися своїми історіями про надію. Ще десять — озвучили їх у форматі аудіокниги. Кожен відвідувач презентації отримає примірник збірки у подарунок та зможе особисто поспілкуватися з авторами й отримати їхні автографи.

Авторами збірки є 10 молодих волонтерів та волонтерок із різних міст, із різним досвідом та історіями, але об’єднаних спільним вибором діяти й підтримувати інших у найскладніші часи. Автори: Софія Козлова, Саша Луцак, Анастасія Плоха, Максим Будзан, Анна Вдовиковська, Ніна Новікова, Марія Кісіль, Володимир Притула, Христина Коропецька, Наталія Присяжнюк. Актори озвучення: Тетяна Левчук, Марта-Марія Плечій, Поліна Іксанова, Іванка Камецька, Олюня Федина, Христина Мосесова, Олександр Лозинський, Павло Маречко, Вольха Шаккарська, Мар’яна Сіра.

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Координатором проєкту є ветеран Юрко Вовкогон. Упорядником збірки — поет і письменник Григорій Семенчук. Передмову написав письменник, волонтер, військовослужбовець Андрій Любка.

Що читаємо в сьогоднішніх просторах?

12:00, Інститут народознавства НАН України

Оприлюднений 2005 року роман німецько-австрійського письменника Даніеля Кельманна (Daniel Kehlmann) «Обмір світу» (в українському перекладі «Обмірювання світу») одразу став світовим бестселером. Те, що бачимо нині – новий обмір світу. У вимірі територіальному, енергетичному, копалинному, популяційному, мілітарному і навіть космічному. Але також у вимірі понятійному, дискурсивному, концептуальному – в літературі, образотворчих мистецтвах, в суспільному вимірі – скрізь злам уявлень про лад світу та його облаштування, новий «обмір світу», нова «переоцінка всіх цінностей».

День поезії

12:00, арт центр «Дзиґа»

Після Ночі поезії настає День Поезії. З 12 до 21 години у легендарній Дзизі безперервно лунатимуть вірші улюблених поетів.

Беруть участь Галина Крук, Ярина Чорногуз, Юрій Андрухович, Ігор Мітров, Ірина Старовойт, Олександр Ірванець, Остап Сливинський, Олена Павлова, Павло Коробчук, Ярина Сенчишин, Юлія Мусаковська, Катерина Калитко, Григорій Семенчук, Мар’яна Савка

Художник і система: як митці ХХ століття жили та творили під тиском влади

13:00, Інститут стратегії культури

Дискусія про те, як це: бути митцем у системі, яка контролює все навколо. Говоритимемо, як тиск епохи формував, сповільнював і знищував українське мистецтво ХХ століття, чому історії наймасштабніших митців країни досі приховані і чого ми можемо навчитися з них про відповідальність художника перед собою, мистецтвом і часом. Учасники: Анна Лодигіна, Радомир Мокрик, Олена Зарецька. Модерує: Олена Полякова

Українсько-польські стосунки: як писати спільну історію Волині, коли кожна сторона досліджує лише свою версію.

14:30, Інститут народознавства НАН України

Минуле не змінюється, але змінюється спосіб, у який ми про нього говоримо. Волинська трагедія досі залишається однією з найскладніших тем українсько-польських взаємин. Володимир В'ятрович, Олександр Зінченко та професор Ґжеґож Мотика говоритимуть про те, чому історичні наративи часто розходяться, чи можливе спільне прочитання складної історії та як пам'ять впливає на сучасний діалог між Україною і Польщею.

«Тихий рейв» від Українського ПЕН

15:00, Центр міської історії

Щоденне цивільне життя країни в час повномасштабної війни може здаватися незмінним, однак насправді лише зсередини видно, який глибокий ефект Задзеркалля справила вона на всіх нас. Досвід горя і прийняття втрат стає одним із ключових у новій реальності. Про те, як будувати міст між двома світами, на які розкололася одна велика спільна реальність, трансформувати, зберегти чи втратити відчуття дому в нових обставинах, знайти нову зриму форму для опрацювання цих досвідів, поговорять співавторки графічного роману «І коли ти скажеш: “Пішли на рейв”, я більше ніколи не відмовлю» Ольга Бірзул та Женя Олійник. Подія відбувається в рамках фокус-теми Українського ПЕН «Відчуття дому».

Як нас пам'ятатимуть? Візуальна репрезентація в періодиці та колективних виданнях

15:00, Львівський муніципальний мистецький центр

Видавці й упорядники колективних видань та періодики, що працює з фотографією, продемонструють власні напрацювання та розкажуть про особливості роботи, зокрема під час повномасштабної війни.

Дискусія «Відповідальність інтелектуалів»

15:00, Львівський музей історії релігії

Якими мають бути ролі інтелектуалів у дедалі поляризованішому світі? Яка відповідальність інтелектуалів перед власним суспільством та світом глобально? Одні з питань, які підійматимуть під час дискусії.

В описі обговорення зазначають, що війна Росії проти України оприявнила фактичне протистояння українських та інших європейських інтелектуалів у питаннях війни та боротьби, мілітаризації та пацифікації. А також відмінність у проживанні реальних досвідів (війни, насилля, витіснення, але також і боротьби за власну суб'єктність) і теоретизуванні довкола них. Учасники: Володимир Єрмоленко, Оксана Форостина, Мирослав Маринович, Катерина Ботанова

Україна – почесний гість Франкфуртського книжкового ярмарку. Мрії чи плани?

19:00, готель Rius

Багато років у культурному середовищі виникає тема представлення України на Франкфуртському книжковому ярмарку в статусі почесного гостя. Але щойно зараз почався реальний рух у цьому напрямку. Який шлях треба пройти, щоб туди потрапити найближчим часом? Хто є стейкхолдерами цього процесу? Як зараз передбачити тему, цікаву для світу через кілька років? Учасники: Олександра Коваль, Олена Одинока, Остап Сливинський, Юлія Козловець, Володимир Шейко

Світло і свідчення. Памʼяті Вікторії Амеліної

20:00, арт центр «Дзиґа»

Вікторії Амеліній цьогоріч мало б виповнитися 40. Її життя обірвала російська ракета у червні 2023-гою Талановита письменниця, документалістка та документаторка воєнних злочинів, незримо залишається з нами у цій боротьбі. Світлою постаттю, символом, і Тією, що Свідчить. Поети читають вірші Вікторії та свої тексти, присвячені їй.