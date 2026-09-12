У Львові завершується 33-й міжнародний BookForum. Пропонуємо найцікавіші події, які відбудуться 13 вересня. Проте це не означає, що інші є менш змістовними. Повну програму можна побачити тут.

Нові старі страхи

11:00, Інститут народознавства НАН України

Страхи змінюють свої обличчя, але рідко змінюють свою природу. Війни, катастрофи, кінець звичного світу – людство переживає їх знову і знову, щоразу шукаючи нові слова для старого досвіду. Юрій Андрухович, український письменник, який позначив своїми «Рекреаціями» та «Московіадою» кінець радянської імперії і втілення надій на свободу, але водночас накреслив горизонт нових страхів, і польський репортер Войцех Тохман, який багато років пише про війну, геноциди й пам'ять, говоритимуть про те, чому історія рухається по спіралі, як народжуються наші страхи і чи допомагає література прожити їх.

Ганна Арендт, українські прочитання.

12:00, Львівський музей історії релігії

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Українська рецепція Ганни Арендт має вже свою історію, майже співмірну за тривалістю з історією нашої Незалежності. Як ми читаємо історичну та сучасну Україну через творчість цієї теоретикині політики? Учасники: Оксана Форостина: Данило Судин, Володимир Єрмоленко.

Як нам написати українську історію Другої світової війни?

13:00, Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Досі не існує великої української книги про Другу світову, яка здатна розповісти про визначальні події століття саме українським голосом, а не крізь призму радянського міфу про «велику перемогу» чи західного наративу про два тоталітаризми, що зійшлися в двобої. Як укласти поряд історію великих систем? Як донести, що для нас війна тривала на десятиліття довше, ніж її закінчення. Як допомогти цій книзі відбутися? Учасники: Олександр Зінченко, Вахтанг Кіпіані,

Між співавторством і невидимістю: перекладацьке життя у книжковій індустрії

13:00, Культурний хаб «Південь»

Результати щорічного опитування серед українських перекладачів вкотре підсвітили проблеми в галузі, серед них — низька оплата, велике навантаження та психологічне виснаження. У центрі розмови під час BookForum буде питання про те, чому перекладацька праця досі часто залишається структурно невидимою, як ця невидимість пов'язана з уявленням про переклад як «допоміжний процес», а не форму співавторства, і що саме втрачає культура, коли стирає присутність перекладача та перекладачки з публічного простору. Учасниці розмови також говоритимуть про перекладачів та перекладачок як носіїв культурної пам'яті та співтворців нових мовних контекстів. Учасниці: Ярослава Стріха, Анна Вовченко, Олена Шеремет, Роксоляна Свято, Таня Родіонова.

«Тихий рейв» від Українського ПЕН

15:00, Центр міської історії

Волонтерство – це особливий вид людяності, підтримка, без якої під час війни неможливе життя в усіх його проявах. Водночас і література – це та вербальна підтримка, що надає життю сенсу, потрібного особливо під час війни. Як перетинаються ці досвіди самовідтворюваної праці з формування громадянської і культурної свідомості в житті письменниці-волонтерки? Чи можливе перезавантаження після вигорання? Про це в розмові у рамках фокус-теми Українського ПЕН «Відчуття дому» говоритимуть Катерина Міхаліцина і Марія Титаренко.

Літературний слем від LitSlamUA

17:00, Університет крафтового пива «Христофор»

Літературний слем від LitSlamUA – це перформативний поетичний конкурс, під час якого автори наживо виконують власні твори, а переможця обирає публіка. Цей формат зародився у США наприкінці 1980-х років і сьогодні є одним із найпоширеніших способів популяризації сучасної поезії у всьому світі.

Artist talk фотографа-документаліста Олександра Глядєлова

18:00, Львівський муніципальний мистецький центр

Олександр Глядєлов – лауреат Шевченківської премії, фотограф-документаліст, котрий зафіксував більшість головних подій становлення української незалежності та багато драматичних явищ, які їх супроводжували. Під час зустрічі Олександр показуватиме власні роботи та розповідатиме про контекст їхнього створення.