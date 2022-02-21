Дівчата з'явилися на світ з інтервалом 2 хвилини. Перша дитина народилася об 11:48

У пологовому будинку Львівської обласної клінічної лікарні народилася перша трійня – три дівчинки. Немовлята народилися 21 лютого з інтервалом дві хвилини. Перша дитина з’явилася на світ об 11:48.

Діти з’явилися на світ через кесарів розтин на 34-35 тижні вагітності. Їхня вага: 2180, 1580, 1330 г.

Як повідомив ZAXID.NET анестезіолог Орест Юрчук, трійня народилася в родині львів’ян, що мешкають на Сихові. Це вже треті пологи у матері трійнят. Зараз новонароджені малята перебувають у відділенні інтенсивної терапії новонароджених лікарні.

Нагадаємо, пологовий будинок Львівської обласної лікарні почав приймати вагітних з 1 лютого 2022 року. До цього він тривалий час був закритий на ремонт. За 21 день лютого тут народилося 42 немовлят.