Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік установ, які будуть виконувати функції експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу для створення нової системи неонатального масового скринінгу в Україні. Львівський обласний клінічний перинатальний центр тепер буде функціонувати як регіональний центр неонатального скринінгу, де буде обстежена кожна новонароджена дитина з семи західних областей України, повідомила 9 лютого директорка перинатального центру Марія Малачинська.

Таких регіональних центрів неонатального скринінгу в Україні буде п’ять. У львівському центрі обстежуватимуть новонароджених дітей з Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Хмельницької,Чернівецької та Тернопільської областей.

Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, у цих центрах зможуть визначити наявність у новонароджених будь-яких генетичних чи вроджених захворювань. Використовуючи сучасне обладнання, можна буде здійснювати скринінг 21 рідкісного захворювання, зокрема, СМА, муковісцидозу, фенілкетонурії, ендокринологічних захворювань тощо.

За словами Марії Малачинської, зараз у центрі проводять підготовчі роботи, очікують на контрактування з НСЗУ і постачання відповідної апаратури, яку зукупило МОЗ спеціально для центрів неонатального скринінгу.