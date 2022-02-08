Усе найважче у Софійки, за словами хірурга Богдана Романишина, вже позаду

Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру і кардіохірург Львівської обласної клінічної лікарні Дмитро Бешлей видалили 13-річній дівчинці з Червоноградського району Львівщини велику пухлину у грудній клітці (орієнтовно розміром як серце), яка швидко прогресувала і спричинила дитині проблеми із диханням та кровообігом. На щастя, батьки вчасно звернулися по допомогу до лікарів.

Проблеми у 13-річної Софії з Червоноградського району Львівщини, як повідомила лікарям мама, розпочалися наприкінці минулого року. Донька прийшла зі школи додому і почала кашляти. Згодом з’явилась задишка.

«Одного дня вона не дійшла до школи, так їй було важко дихати. Місцевий педіатр виписала медикаменти для лікування кашлю. Проте кашель не проходив і задишка збільшувалась. Ми лікували кашель два тижні, але він не минав», – згадує мама пацієнтки Галина.

Тоді батьки поїхали з донькою в районну лікарню, аби здати аналізи і пройти обстеження. Під час УЗД лікар побачив пухлину у грудній клітці, яка стискала серце та легені. Батьків відразу скерували до Львова, в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Тут дівчинку ще раз ретельно обстежили і призначили операцію з видалення пухлини. Біопсія показала, що пухлина у малої пацієнтки є доброякісною.

Хірурги Центру спільно з кардіохірургом Дмитром Бешлеєм провели надскладну операцію із видалення тератоми (пухлини) переднього середостіння, яка створювала дитині проблеми із диханням, стискала основні магістральні судини, серце і легені. Під час оперативного втручання хірурги застосували метод ESP-блоку (erector spinae plane block) – рідкісну анестезію для контролю болю в післяопераційному періоді.

«Дитина потрапила до нас в той момент, коли вже мала утруднення дихання, потребувала кисневої підтримки і стан дівчинки погіршувався, оскільки пухлина збільшувалась дуже швидко. Операція тривала майже чотири години. Це доволі рідкісне захворювання і може діагностуватися в різному віці. Торік ми прооперували трьох пацієнтів з таким діагнозом, а в цьому році це перший такий випадок з видалення тератоми у грудній клітці», – повідомив завідувач відділення дитячої хірургії Центру Богдан Романишин.

Дівчинка одужує, почувається добре і хоче якнайшвидше додому. За словами лікарів, її ще чекає період реабілітації, бо грудна клітка довго заживає. У майбутньому з маленькою пацієнткою буде все добре.