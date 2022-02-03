У Центрі вже давно такі операції дітям проводять малотравматичним лапароскопічним способом

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі хірурги видалили 8-річному хлопчину з Турківщини селезінку, аби врятували його життя. У нього виявили генетичне захворювання, при якому власний орган інколи стає ворогом дитині. Операція пройшла успішно, хлопчика з лікарні вже виписали додому.

У хлопчика, як повідомили у Центрі, діагностували спадковий сфероцитоз – генетичне захворювання, що призводить до патології еритроцитів, які знищуються у селезінці. Дитячі гематологи борються із цим захворюванням, але іноді виникають критичні ситуації, коли медикаментозне лікування не допомагає. Тоді на допомогу приходять хірурги, які видаляють селезінку, бо вона нищить еритроцити, а це призводить до важких анемій та інших ускладнень.

У Центрі вже давно такі операції дітям проводять малотравматичним лапароскопічним способом – видаляють орган через невеликі отвори.

Після такої операції стан дитини значно швидше стабілізується, повертається до норми і вже за кілька днів пацієнт може йти додому.

«Таких операцій з мініінвазивного видалення селезінки ми виконуємо кілька на рік , приблизно п’ять, бо у Центрі в гематологічному відділенні лікують дітей з таким захворюванням і інколи виникають ситуації, коли заради порятунку життя дитини його селезінку треба видалити», – каже Андрій Кузик, завідувач кафедри дитячої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького, дитячий хірург Центру.

Хлопчика з Турківщини вже з лікарні виписали додому. Його стан задовільний, але він надалі перебуватиме під спостереженням спеціалізстів гематологічного відділення.