У Львові пересадку кісткового мозку робитимуть дітям зі всіх західних областей

У середу, 2 лютого, уряд розширив перелік медичних закладів, у яких всі трансплантації кісткового мозку оплачуються Міністерством охорони здоров’я. До шести меддакладів, які можуть надавати послуги з трансплантації кісткового мозку, додали ще три. Серед них є і Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр.

Відтепер провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин у межах пілотного проекту можуть також:

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр;

Клінічна лікарня «Феофанія»;

Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня.

«Розширення кола учасників пілотного проекту сприятиме збільшенню кількості трансплантацій кісткового мозку в Україні, покращенню якості та доступності до високотехнологічної медичної допомоги, а також продовжуватиме розвиток трансплантації як одного з пріоритетних напрямів охорони здоров’я», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, витрати за проведені операції лікарням-учасникам пілотного проекту повністю покриваються коштами держбюджету. Для пацієнтів трансплантація є безоплатною.

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі перші пересадки кісткового мозку планують провести вже навесні 2022 року, тут вже все готове для проведення трансплантацій: підготовнено спеціальні стерильні бокси, закуплено відповідне обладнання, медперсонал пройшов стажування у європейських клінках.