У понеділок, 17 листопада, у Львові у збудованій за допомогою 3D-принтера школі провели перший урок. Йдеться про новозбудований корпус школи Nº23, що на вул. Варшавській,126. Всього у новому корпусі зможуть навчатися близько 100 учнів початкових класів. Усі роботи виконали за кошти благодійників та меценатів.

Перший урок у новому корпусі школи відбувся із предмета «Я досліджую світ». Усередині будівлі завершили всі роботи, змонтували нові зручні та сучасні меблі. Але на вулиці ще триває впорядкування території. Вже скоро там буде облаштована тераса, змонтують пандус, функціонуватимуть дитячі майданчики з батутами та настільним тенісом.

«Школа розрахована на чотири перші класи. Тут досить цікаві архітектурні рішення, відкритий простір. Думаю, що з часом і основний корпус школи треба буде перебудувати й зробити в таких якісних формах, які ви бачите тут», – розповів заступник міського голови Львова Любомир Зубач.



Школа на вул. Варшавській у Львові – перша в Україні, яку збудували за допомогою 3D-принтера. Це одноповерховий обʼєкт, з облаштованими класами, комфортним холом для спілкування дітей, вчительською та санвузлами. Площа корпусу – 500 м2.

«Харчування буде здійснюватися в основному корпусі. Це дуже добре, тому що діти будуть мати змогу прогулюватися кожного дня. Стосовно безпеки. У цьому корпусі немає укриття, дітки будуть ходити в садочок, він розташований за 30 метрів», – сказав директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Цей корпус школи почали зводити у листопаді 2022 року за допомогою 3D-друку. В процесі відбулась зміна інвестора, тож роботи зайняли більше часу. Відновити будівництво вдалось завдяки родині Володимира та Наталії Швед, власникам компанії «Рієл Естейт Груп».

«Ми почали будувати цю школу за ґрантовий проєкт з міжнародною організацією. Потім в них закінчилися гроші й школа стояла недобудована. Після цього львівський забудовник зголосився своїм коштом це все добудувати. Я щасливий, що в нас є компанії, які розуміють наскільки важливо інвестувати в освіту», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Повноцінно освітній процес у новозбудованому корпусі розпочнеться вже на початку грудня.

Нагадаємо, школа Nº23 є переповненою, адже розташована в густонаселеному районі: заклад освіти розрахований на 700 учнів, натомість там навчається близько 1000.