У Львові вакцинуватися від Covid-19 можна у будь-який зручний для містян день і час
Графік роботи центрів вакцинації на тиждень, 1 - 7 листопада
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Цього тижня у Львові продовжують вакцинувати мешканців міста від коронавірусної інфекції. Пунктів вакцинації, як стаціонарних, так і тимчасових, є достатньо, тож усі охочі щепитися можуть зробити це у зручний для них день та час. Нижче подаємо графік роботи центрів на цей тиждень, від 1 по 7 листопада.
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б . Від 1 по 7 листопада з 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх). Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty).
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty).
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар» (м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх) 5 листопада з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty)
Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1) Від 1 по 7 листопада 15:00 -19:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30. Від 1 по 7 листопада 13:00 -18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/).
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
Головний корпус Львівського національного університету ім. Івана Франка (м.Львів, вул. Університетська, 1. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54. Від 2 по 7 листопада 10:00 -14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
|
Вакцина
|
Всього щеплень (доз)
|
Кількість осіб
1 дозою
|
Кількість осіб
2 дозами
|
«AstraZeneca»
|
92355
|
52152
|
40203
|
«CoronaVac»
|
120188
|
75058
|
45130
|
«Pfizer»
|
192327
|
122855
|
69472
|
«Moderna»
|
76124
|
39608
|
36516
|
За весь період проведено щеплень
|
480994
|
289673
|
191321