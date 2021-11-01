У Львові дві дози вакцини отримали понад 190 тисяч мешканців міста

Цього тижня у Львові продовжують вакцинувати мешканців міста від коронавірусної інфекції. Пунктів вакцинації, як стаціонарних, так і тимчасових, є достатньо, тож усі охочі щепитися можуть зробити це у зручний для них день та час. Нижче подаємо графік роботи центрів на цей тиждень, від 1 по 7 листопада.

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б . Від 1 по 7 листопада з 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх). Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty).

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty).

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар» (м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх) 5 листопада з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1) Від 1 по 7 листопада 15:00 -19:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30. Від 1 по 7 листопада 13:00 -18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/).

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Головний корпус Львівського національного університету ім. Івана Франка (м.Львів, вул. Університетська, 1. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36. Від 1 по 7 листопада 10:00 -14:00, 15:00­-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54. Від 2 по 7 листопада 10:00 -14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Учора, 31 жовтня, у Львові вакцинувалося 5859 львів'ян, з них другу дозу вакцини отримали 1516 осіб.