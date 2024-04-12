ТеСАМеШоу сподобається тим, хто любить український гумор

19 квітня у Палаці залізничників «РОКС» відбудеться великий концерт від ТеСАМеШоу (колишні «Вар’яти-шоу»)

На відвідувачів чекає нова концертна програма та дві години найкращого настрою, які запалять бойовим духом та позитивом кожного глядача. Початок о 19:00, повідомили організатори.

Окрім цього, вечір сміху має благодійну мету – підтримати наших воїнів.

«Давайте разом піднімемо наш дух до Перемоги, підтримаємо один одного та допоможемо ЗСУ!» – запрошують Владзьо, Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, Віталій Тильний і Сергій Полупан, нагадуючи, що, купуючи квитки, ви долучитесь до доброї справи. Адже у кожному квиточку закладена допомога ЗСУ.

«ТеСАМеШоу – це саме те шоу, яке потрібне всім, хто любить справжній український гумор! Якщо ви – такі «варʼяти», як і ми, приходьте обовʼязково!» – додають організатори.

Квитки можна придбати онлайн за посиланням.