Минулого року зібрали понад 2 млн грн

Уже втретє академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» Львівської національної філармонії проведе у філармонії благодійний аукціон «Сила мистецтва».

13 квітня о 18:00 благодійна подія відбувається за співорганізаторства галереї «Home of Arts Lviv», за підтримки «Ветеран Медіа». Організатори сподіваються, що на цьому аукціоні вдасться зібрати кошти на РЕБ для 80 ОДШБр. Усі кошти як з продажу квитків, так і з аукціону буде передано на потреби армії.

Серед лотів – ікони XVIII століття, унікальні роботи української художниці Стефанії Ґебус-Баранецької, японського графіка Косона Охара, сучасних визначних живописців та авторів пейзажних малюнків, а також багато інших особливих артефактів. Електронний каталог можна побачити тут.