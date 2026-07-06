Після гри стартував спортивний табір для ветеранів

У суботу, 4 липня, у львівському парку «На Валах» відбулася відкрита гра з регбі на колісних кріслах. У товариському матчі взяли участь ветерани російсько-української війни та відомі українці. Подія стала початком п’ятиденного спортивного табору для ветеранів і ветеранок. Про це повідомили у проєкті «ГАРТ» Центру ініціатив «Повернись живим», у понеділок, 6 липня.

4 липня упродовж двох годин відбувалася гра за участю ветеранів, стендап-коміка Богдана Вахнича, актора Олега Пригоди, експертка з питань інклюзивності та безбар’єрності Ніни Мацюк, підприємиця Юлії Лебедєвої та інфлюенсера Володимира Андрєєва.

Після відкритої гри стартував п’ятиденний спортивний табір з регбі на колісних кріслах на Львівщині. У ньому візьмуть участь близько 50 ветеранів та ветеранок з різних регіонів України. Мета проєкту – допомогти військовим у відновленні, адаптації та соціалізації через адаптивний спорт.

Під час табору учасники тренуватимуться під керівництвом досвідчених тренерів. Заняття проходитимуть під наглядом фізіотерапевтів та реабілітологів.

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«Регбі на кріслах колісних – це неймовірний заряд адреналіну. Під час гри повністю занурюєшся в процес, а після фінального свистка відчуваєш одночасно втому й радість, адже з кожною хвилиною азарт лише зростає. Але для мене цей спорт – не лише про змагання. Це ще й про нові знайомства, підтримку та спілкування з людьми, близькими по духу», – поділився учасник відкритої гри Володимир Морпак.

Завершенням проєкту стануть всеукраїнські змагання з регбі на кріслах колісних, які відбудуться 11-12 липня.

Захід проходить під патронатом Львівської ОВА. Його організували Центр ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів за підтримки Програми MATRA Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Invictus Games Foundation.