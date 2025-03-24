Грип викликав ускладнення, від яких 16-річна дівчина померла

У Львові від ускладнень грипу померла 16-річна мешканка Львівського району Олена Зелик. Цю трагічну звістку повідомили 24 березня у Солонківській територіальній громаді.

«Оленка Зелик стала Янголом. Вона з усіх сил боролася за своє життя», – сказано у повідомленні.

За життя дівчини місяць боролися лікарі львівської дитячої лікарні св. Миколая, але на жаль, врятувати її не вдалося.

«Стан дитини був дуже важкий. Вірус уразив серце. У неї виник гострий міокардит, ураження серцевого м’яза. Через це серце не могло повноцінного справлятися зі своєю функцією, перекачувати кров. Пацієнтка тривалий час була підключена до апарата ЕКМО, який фактично брав на себе функцію серця і легень. У процесі лікування виникали й інші ускладнення і сьогодні вранці дівчина померла», – повідомила ZAXID.NET дитяча анестезіологиня, заступниця директора з розвитку лікарні Зоряна Іванюк.

Віруси грипу цього епідсезону вклали на лікарняні ліжка чимало мешканців області і забрали 11 життів. За весь епідсезон (від жовтня 2024 року по 23 березня 2025 року) в області зафіксовано 11 летальних випадків: чотири – спричинені грипом типу А; 6 – грипом типу В. Ще одне життя забрав респіраторно-синцитіальний вірус. Усі померлі не були вакциновані проти грипу.

Захворюваність на грип і ГРВІ на Львівщині поволі іде на спад, але лікарі просять берегти своє здоров’я і здоров’я оточуючих.